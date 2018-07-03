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Leyla'dan 18 gün sonra acı haber

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunarak tüm Türkiye'yi yasa boğan 'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 01:12 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 02:04
Leyla'dan 18 gün sonra acı haber

MAVİ BONCUKLU KOLYESİ BOYNUNDA BULUNDU

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunarak tüm Türkiye'yi yasa boğan 'in cenazesi saat 23.40 sıralarında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cezaneyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesinin bulunduğu ifade edildi.

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Leyla'dan 18 gün sonra acı haber
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