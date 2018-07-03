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'da tır bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

'nın Kula ilçesinde bir tırın bahçe duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 06:58
Manisa'da tır bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, İzmir-Uşak karayolunda seyreden idaresindeki 33 AY 143 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Hızını alamayan tır, yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

, araç sürücüsü Mahmut Temel, çocukları Kübra (15), Evildar (15) ve Menal Temel (4) ile Diyar Yavuz (13) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, tırın kasasında bulunan margarinler kazanın ardından yola saçıldı. Aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Manisa'da tır bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı
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