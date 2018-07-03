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Megan’ın Troya merakı

’de Troya ’ni ziyaret eden Megan Fox, Prof. Dr. Rüstem Aslan’dan bilgi aldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Megan’ın Troya merakı
Amerikalı oyuncu ve manken Megan Fox, bir belgesel çekimi için geldiği 'de Troya 'ni ziyaret etti. "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında Los Angeles merkezli Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında gelecek aylarda yayımlanacak mitolojik efsaneleri konu alan "Myths&mysteries with Megan Fox" isimli belgeselin Troya Savaşı'nı anlatan bölümü için Çanakkale'ye gelen ünlü oyuncu, ilk olarak Bozcaada ilçesine geçti. Fox, daha sonra Troya Antik Kenti'ni gezdi. Antik kentin kazı heyeti başkanı ve (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan'dan alan hakkında bilgi aldı. AA
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Megan’ın Troya merakı
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