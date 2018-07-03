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den son dakika uyarısı! Temmuz hava durumu sıcaklıklar nasıl olacak?

'den milyonları yakından ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece, doğu kesimlerde ise 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. Temmuz ayına girmemizle beraber sıcak havaların yurt üzerinde hakim olması beklenirken, kavurucu sıcaklar konusunda vatandaşlar uyarıldı. İşte Meteoroloji hava durumu tahminiyle ilgili tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 3.7.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 10:09
Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Temmuz hava durumu sıcaklıklar nasıl olacak?

milyonları ilgilendiren son dakika uyarısını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece, doğu kesimlerde ise 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

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Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Temmuz hava durumu sıcaklıklar nasıl olacak?
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