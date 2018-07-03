Minik Leyla’dan acı haber

Ağrı
'da bayram ziyaretine gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gündür aranan Leyla Aydemir (4) ölü bulundu. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti Bezirhane köyüne Ramazan Bayramı'nın birinci günü gelmiş, minik Leyla
aniden ortadan kaybolmuştu. Leyla'nın babası Nihat Aydemir, kızının kaçırıldığını öne sürmüş ve birçok kez ifade vermişti. Acı haber dün 18.45 sıralarında geldi. Köye 3 kilometre uzaklıkta yonca biçen bir çiftçi, kullandığı makineyi temizlemek için dereye gitti. Bu sırada dere kenarında Leyla'nın yüzüstü yatar haldeki cansız bedeniyle karşılaşan çiftçi durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinin daha önce defalarca aranmış olması, Leyla'nın öldürüldükten sonra o noktaya bırakılmış olabileceği şüphesini doğurdu. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Sırtında yara izleri vardı. Mavi gözlümü bu hale getirenler adalet önünde hesap versin" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "İlk belirlemelere göre tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama... Çok ufak bir darp işareti var. Bu darp mıdır, herhangi bir çarpma sonucu mu oluşmuş, otopsi sonucu belli olacak" diye konuştu.