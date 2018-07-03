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Sabah namazına gel bisikleti kap

, 40 gün camide sabah namazına gelen çocuklara bisiklet müjdesi verince rekor katılım oldu. İlk gün 60 bin çocuk ve 48 bin aile büyüğü camilere koştu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
Sabah namazına gel bisikleti kap
Belediyesi'nin başlattığı "Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle temmuz ve ağustos aylarında 40 gün boyunca camide sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı , projenin ilk gününde 60 bin çocuğun 48 bin aile büyüğü ile sabah namazına katıldığı açıkladı.

60 BİN ÇOCUK KOŞTU
7-14 yaş aralığında Konya genelindeki tüm camilerde kız-erkek bütün çocukların katılabildiği projeyle çocukların camiye devamlılığı ve bisiklet kullanımının artırılmasının hedeflendiğini belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'daki camilerin yaz tatilinde çocukların neşesi ve koşturmacasıyla cıvıl cıvıl olacağını söyledi. 1 Temmuz'da başlayan projenin ilk gününde 60 bin çocuğun 48 bin aile büyüğü ile 3 bin 190 camide sabah namazına geldiğini açıklayan Altay, ""camilerin sabah namazında çocuk sesleriyle yankılanması hepimizin özlemidir. 40 günün sonunda namaza gelmeye devam eden çocuklara ödül olarak bisikleteri verilecek. Konya bisiklet yollarıyla 'nin en önde gelen şehirlerinden birisi. Günümüzün trafik sorununu çözmek için özellikle çocuklarımızın bisiklete binmeye alışmaları gerekiyor. Bunun da bir kültür olarak katkı sağlamasını arzu ediyoruz" dedi.
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Sabah namazına gel bisikleti kap
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