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'ta operasyonu

'ta satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 09:32
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca ticareti yapanlara yönelik soruşturma kapsamında İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gerze ilçesinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı, zanlılara ait ev ve araçlarda 9 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ile 2 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan G.Ş, S.B, M.A, A.D. ve İ.S.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
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