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: ’da kaybolan minik ’in ölümüyle ilgili kahreden detay!

haberi… Türkiye Eylül’den sonra ’in ölüm haberiyle bir kez daha kahroldu. ’da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir ile ilgili kötü haber geldi. Ağrı’nın Bezirhane köyünde Bayramın 1. Günü kaybolan minik Leyla dün bulundu. 4 yaşındaki küçük kızın bedeni Dere yatağına yüz üstü atılmış bir şekilde bulundu. Minik Leyla Aydemir nasıl öldü? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.7.2018 07:17 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 07:17
Son dakika: Ağrı’da kaybolan minik Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili kahreden detay!

haberi… 'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki minik 'den acı haber geldi. Eylül Yağlıkara'dan sonra Leyla Aydemir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü bayram ziyaretine gidildiği sırada kapıda oynarken kaybolan küçük kız çocuğundan 18 gündür haber alınamıyordu. Yaklaşık 18 gündür tüm Türkiye Leyla Aydemir bulundu mu? Diye aratıyordu. Dün gelen acı haber Tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Önce Eylül Yağlıkara'nın ölümü daha sonra ise Leyla Aydemir'in ölümü sonucunda tüm Türkiye gözyaşı döktü.

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Son dakika: Ağrı’da kaybolan minik Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili kahreden detay!
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