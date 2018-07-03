Son dakika: Ağrı’da kaybolan minik Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili kahreden detay!

Son dakika haberi… Ağrı'da 18 gün önce kaybolan 4 yaşındaki minik Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Eylül Yağlıkara'dan sonra Leyla Aydemir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın ilk günü bayram ziyaretine gidildiği sırada kapıda oynarken kaybolan küçük kız çocuğundan 18 gündür haber alınamıyordu. Yaklaşık 18 gündür tüm Türkiye Leyla Aydemir bulundu mu? Diye aratıyordu. Dün gelen acı haber Tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Önce Eylül Yağlıkara'nın ölümü daha sonra ise Leyla Aydemir'in ölümü sonucunda tüm Türkiye gözyaşı döktü.