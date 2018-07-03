Türk dağcı ABD’de tırmanışta öldü

ABD
'nin New Jersey
eyaletinde yaşayan ve dağcılık sporu ile ilgilenen 27 yaşındaki Burak Akıl, Wyoming kentindeki Grand Teton Milli Parkı'nda gerçekleştirdiği tırmanış sırasında dağdan düşerek hayatını kaybetti. İki yakın arkadaşının Akıl'ın cesedine geçtiğimiz hafta Teewinot Dağı'nın doğu yakasındaki zirvelerde ulaştığı belirtildi. Burak Akıl'ın hemşire olduğu, Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra bir süre Newton Tıp Merkezi'nde çalıştığı, son olarak ise Paterson kentinde Joseph Tıp Merkezi'nde çalıştığı öğrenildi.