Ufuk ve Yusuf da kayıp

Hatay
'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammed Tatar, cumartesi günü ailesiyle birlikte Amanos Dağı eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ablasını ziyarete gitti. İddiaya göre, saat 15.00 sıralarında 34 yaşındaki Mehmet Tatar, yeğeni konuşma engelli oğlu Ufuk ile birlikte evlerine 100 metre uzaklıkta olan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Bidonla su alan Mehmet Tatar, eve dönerken yanında yeğeninin olmadığını fark edince durumu ailesine bildirdi. İkiz olduğu belirtilen Ufuk Tatar için arama çalışması başlatıldı. Ufuk'un ikizi Uğur'un da evde kardeşinin bulunmasını beklediği kaydedildi. Bölgeye sevk edilen
jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri, kayıp Ufuk Tatar'ı bulmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Mahalle sakinlerinin katıldığı aramaya drone da havadan destek verdi. Baba Muhammet Tatar, oğlunun çok az duyduğunu, sağ ve sağlıklı olarak bir an önce bulunmasını istediğini söyledi. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı. Diyarbakır
'ın Silvan ilçesinde Çatakköprü Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Yılmaz (14) geçen pazar saat 05.30 sıralarında iki kardeşi ile hayvan otlatmak için evden çıktı. Otlattıkları hayvanları bir araya getirmek için 3 ayrı noktaya dağılan kardeşlerden Başdeğirmen bölgesine giden Yılmaz, bir daha dönmedi. Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. UMKE, AFAD ve 12 acil servis ekipleri Yusuf için seferber oldu. Ayrıca Batman Barajı'nda arama yapılması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden de dalgıç ekip gönderildiği öğrenildi. Arama çalışmaları sürüyor.