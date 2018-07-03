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Yanan araçtan çıkamadılar: 5 ölü

’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen sında ölü sayısı 5’e yükseldi. Yaralı sayısı da 5 oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 14:57
Yanan araçtan çıkamadılar: 5 ölü

'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen sında ölü sayısı 5'e yükseldi. Yaralı sayısı da 5 oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesi ilçe sınırında meydana gelen da, (38) yönetimindeki 34 30 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan sürücüsü ve içerisindeki beş kişinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 araç çarpıştı.

HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN...

Çarpışmada 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankı alev aldı. Araçtan çıkmayı başaramayan biri çocuk beş kişi yanarak hayatlarını kaybetti. Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı araçta bulunan S.A.(36), E.A.(7), G.A.(13) ve M.A.(11) ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

1500 liraya aldıkları hurda otomobili öyle bir hale getirdiler ki...

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Yanan araçtan çıkamadılar: 5 ölü
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