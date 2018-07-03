Yanan araçtan çıkamadılar: 5 ölü

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi. Yaralı sayısı da 5 oldu. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesi ilçe sınırında meydana gelen kazada, Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan sürücüsü ve içerisindeki beş kişinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 06 ERN 77 plakalı araç çarpıştı.

HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN...

Çarpışmada 06 ERN 77 plakalı aracın LPG tankı alev aldı. Araçtan çıkmayı başaramayan biri çocuk beş kişi yanarak hayatlarını kaybetti. Hamza Aydemir (38) yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı araçta bulunan S.A.(36), E.A.(7), G.A.(13) ve M.A.(11) ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.