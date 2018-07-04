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Son dakika: 14 yaşındaki kayıp hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... 'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz'dan beri kayıp olan ve aranan 14 yaşındaki 'ın 'da olduğu ve ailesine izlettirilen kamera görüntülerinde Yusuf'un teşhis edildiği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 18:19 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 18:24
Son dakika: 14 yaşındaki kayıp Yusuf Yılmaz hakkında flaş gelişme
'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesi'nde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki 'ın Beylikdüzü'nde dün çekilen görüntülerini ailesinin teşhis ettiği ve İstanbul'da olduğu ortaya çıktığı belirtildi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, dün sabah saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırından ekmek alan çocuğun Yusuf Yılmaz olduğu ihbarı üzerine jandarmanın söz konusu bölgedeki görüntüleri istediğini ve gelen görüntülerin Yılmaz Ailesi bireyleri tarafından izlenmesi üzerine söz konusu kişinin 4 gündür aranan Yusuf Yılmaz olduğunun teşhis edildiğini söyledi.

Kaymakam Çelik, ailenin görüntüleri teşhis etmesinden sonra Silvan'da 4 gündür süren arama çalışmalarınında sonlandığını ve artık Yusuf'un İstanbul'da aranacağını söyledi.
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Son dakika: 14 yaşındaki kayıp Yusuf Yılmaz hakkında flaş gelişme
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