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17 yaşındaki genç lanarak öldürüldü

'nın Akçadağ ilçesinde arkadaşı tarafından lanan 17 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 07:49 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 07:50
17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Olay Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 17 yaşındaki Berkaycan Kılınç ile V.B. (17) arasında iddiaya göre kayısı meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B., Kılınç'ı layarak kaçtı. Ağır yaralanan genç, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı.
Talihsiz genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri zanlı V.B.'yi yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
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