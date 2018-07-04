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30 bin sahte ilacı ele geçirildi

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
30 bin sahte kanser ilacı ele geçirildi
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 bin 527 adet ilaç ve 488 ilaç kutusu ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alınırken iki kişinin de arandığı öğrenildi. Şüphelilerin kaçak ve ları ' ilacı' diyerek sattığı iddia edildi. Ayrıca tarihi geçmiş kaçak kanser ilaçlarına yeni kutular hazırlanarak piyasaya sürüldüğü de saptandı. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada Yılın ilk altı ayındaki operasyonlarda bir milyon 362 bin 17 adet sahte ilaç ele geçirildiği, 36 şüpheliye ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.
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30 bin sahte kanser ilacı ele geçirildi
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