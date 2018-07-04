30 bin sahte kanser ilacı ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 bin 527 adet ilaç ve 488 ilaç kutusu ele geçirildi. Baskında bir kişi gözaltına alınırken iki kişinin de arandığı öğrenildi. Şüphelilerin kaçak ve sahte ilaç
ları 'kanser
ilacı' diyerek sattığı iddia edildi. Ayrıca tarihi geçmiş kaçak kanser ilaçlarına yeni kutular hazırlanarak piyasaya sürüldüğü de saptandı. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada Yılın ilk altı ayındaki operasyonlarda bir milyon 362 bin 17 adet sahte ilaç ele geçirildiği, 36 şüpheliye ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.