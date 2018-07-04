Ablasını öldürdü intihar süsü verdi

İstanbul
'da
eniştesini aldattığı iddiasıyla ablası Hatice Uzun
'u öldüren ve sonra da intihar
süsü veren Bilal T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güngören'de geçen perşembe ihbar üzerine bir eve giden polis, evli ve iki çocuklu Hatice Uzun'u (34) doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Cenaze Adli Tıp
Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp'tan kadının ölümünün intihar olmadığı yönünde rapor çıktı. Polisi arayan genç kadının kardeşi Bilal T. ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemede "Eniştemi aldatıyordu, boğazını sıkarak öldürdükten sonra doğalgaz borusuna asarak intihar süsü verdim" diyen zanlı tutuklandı. Osman ASİLTÜRK-Yunus Emre KAVAK