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Ablasını öldürdü süsü verdi

Giriş Tarihi: 4.7.2018
Ablasını öldürdü intihar süsü verdi
'da eniştesini aldattığı iddiasıyla ablası 'u öldüren ve sonra da süsü veren Bilal T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güngören'de geçen perşembe ihbar üzerine bir eve giden polis, evli ve iki çocuklu Hatice Uzun'u (34) doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Cenaze Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp'tan kadının ölümünün intihar olmadığı yönünde rapor çıktı. Polisi arayan genç kadının kardeşi Bilal T. ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemede "Eniştemi aldatıyordu, boğazını sıkarak öldürdükten sonra doğalgaz borusuna asarak intihar süsü verdim" diyen zanlı tutuklandı.

Osman ASİLTÜRK-Yunus Emre KAVAK
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Ablasını öldürdü intihar süsü verdi
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