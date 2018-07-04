Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

’da sı: 1’i ağır 3 yaralı

meydana gelen sında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Ayrıca da otomobil kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:51
Ankara’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

meydana gelen sında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ayrıca da otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılcahamam Yenice Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen 06 FUH 39 plakalı araç sürücüsü Y. O., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki direğe çarptı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişiden 1'i ağır diğer 2'si hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine intikal eden 112 acil servis ekipleri tarafından Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili polis ekipleri araştırma başlattı.

Son dakika: Eylül Yağlıkara cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN