Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Belediye başkanı hayat kurtardı

Belediye başkanı hayat kurtardı

ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Belediye başkanı hayat kurtardı
'nın Belediye Başkanı , denizde boğulmakta olan bir kadını kurtararak ilk müdahaleyi de kendisi yaptı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, restoranda yemek yediği sırada, denizde yüzen bir kadının boğulmak üzere olduğunu fark etti. Bunun üzerine kıyafetleriyle denize atlayan Kocadon'a, yanında bulunan ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı da olan ağabeyi Mahmut Kocadon da yardım etti. Başkan Kocadon, ağabeyinin yardımıyla denizden çıkardığı kadına da sahilde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tatil için Bodrum'da bulunduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayı anlatan Mehmet Kocadon, "Kadın, biz restoranda otururken ailece yüzüyordu. Daha sonra çocuklar uzaklaştı. Bu arada hareketsiz kaldığını gördüm ve hemen denize atladım. Karnına basarak ters çevirip sahile çıkardık. Sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Şu an sağlık durumu iyiymiş" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belediye başkanı hayat kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN