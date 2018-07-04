Belediye başkanı hayat kurtardı

Muğla
'nın Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
, denizde boğulmakta olan bir kadını kurtararak ilk müdahaleyi de kendisi yaptı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, restoranda yemek yediği sırada, denizde yüzen bir kadının boğulmak üzere olduğunu fark etti. Bunun üzerine kıyafetleriyle denize atlayan Kocadon'a, yanında bulunan ve Bodrum Ticaret Odası Başkanı da olan ağabeyi Mahmut Kocadon da yardım etti. Başkan Kocadon, ağabeyinin yardımıyla denizden çıkardığı kadına da sahilde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
ve tatil için Bodrum'da bulunduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayı anlatan Mehmet Kocadon, "Kadın, biz restoranda otururken ailece yüzüyordu. Daha sonra çocuklar uzaklaştı. Bu arada hareketsiz kaldığını gördüm ve hemen denize atladım. Karnına basarak ters çevirip sahile çıkardık. Sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Şu an sağlık durumu iyiymiş" dedi.