Biz de acımızdan öldük Leyla

Bir kadını gözaltına alan polis, Leyla
'yı kaçıran kişi ya da kişilerin bir yere kapattığını, arama çalışmaları başlayınca da korkudan yanına gidemeyince aç kalan küçük kızın öldüğünü değerlendiriyor Ağrı
'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran'da gittikleri Bezirhan köyünde, dedesinin evini ziyaret ettikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra eve 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'e önceki gece Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Boynundaki mavi boncukla bulunan Leyla'nın cenazesi, otopsinin ardından saat 03.30'da, amcası Yusuf Aydemir
tarafından teslim alındı. Ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi Şükran Aydemir
, babası Nihat Aydemir
ile yakınları tarafından karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, ardından Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Dün öğlen defnedilmesi planlan Leyla, babası tören istemediği için, sabah erken saatlerde, ölü bulunduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Bezirhane köyüne götürüldü. Minik Leyla, gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. 'BİR YERE KAPATTILAR' ŞÜPHESİ
Yapılan otopside, zayıfladığı belirlenen Leyla'nın, kaçırıldığı ve aç bırakıldığı, bu nedenle 8-10 gün sonra açlıktan öldüğü, 2-3 gün önce de bulunduğu yere bırakıldığı tahmin ediliyor. Leyla'yı kaçıranların, arama çalışmaları hemen başlayınca, bıraktıkları yere gidemediği, günlerce aç susuz kalan küçük kızın da yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Günler sonra gittiklerinde Leyla'nın öldüğünü fark eden kaçıranların, cesedi daha önce arama yapılan dere yatağına attıkları düşünülüyor. Leyla'nın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alırken, aile adına kısa bir açıklama yapan amcası Yusuf Aydemir; "Bizde hasmın varsa öldürülür ama çocuklara dokunulmaz. Hadım değil, idam istiyoruz" dedi. MAVİŞİM ŞİMDİ BEN KİME SÜT VERECEĞİM?
KÜÇÜK kızın cenaze töreninden annesi Şükran Aydemir'in Kürtçe ağıtları yürek yaktı... Acılı anne, "Kızım açlıktan öldü. Senin yerine ben öleydim. Ciğerimi yaktılar, sana hangi zalim kıydı? Mavişim şimdi ben kime süt vereceğim" diyerek gözyaşı döktü. ZANLININ ANNESİ DE TUTUKLANDI
ANKARA'NIN Polatlı ilçesinde kaybolduktan bir hafta sonra ölü bulunan Eylül Yağlıkara'nın (8) babası İbrahim Yağlıkara da Leyla'nın babası Nihat Aydemir'i arayarak baş sağlığı diledi. Aydemir, "Hem idam hem de kimyasal hadım istiyoruz" dedi. Bu arada Eylül'ün katil zanlısı Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit de dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 KADIN GÖZALTINDA
KORKUNÇ olayı 3 cumhuriyet savcısı soruşturuyor. İlk bilgiler doğrultusunda bir kadının gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada gözaltına alınan ve 'medyum' olduğunu söyleyen bir kadının ise serbest bırakıldığı öne sürüldü. Aileye taziye ziyaretinde bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban dün basın açıklaması yaptı. Otopsi ve değerlendirmeler sonucunda Leyla'nın kaybolduktan 8-10 gün sonra ölmüş olduğu sonucuna varıldığını belirten Elban, "Ölüm nedeni de aç bırakılması. Cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi yok. Herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yok. Leyla kaybolmamış, kaçırılmış. Bazı ipuçları var" dedi. Bu arada Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğünü, 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisinin ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
CANAVARLAR HESAP VERSIN
LEYLA'NIN ölümünün ardından
ünlü isimler sosyal
medya hesaplarından
tepkilerini dile getirdi.
Tarkan: Yeter artık!
Eylüller, Leylalar ölmesin
artık. Devlet ve hukuk
bir an önce gereğini yapsın
artık. Ağırlaştırılmış cezalarla
bunun önüne geçilsin.
Bu meleklerimizin ölümüne
sebep olan caniler, canavarlar
bunun hesabını versin artık.
Işın Karaca: Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine
Erdoğan'a instagram hesabından
mektup yazdı: "Hepimizi derinden
yaralayan çocuk istismar vakaları
için daha caydırıcı bir çözüm bulmanızı
yalvararak rica ediyorum.
Demet Akalın: Sayın
Cumhurbaşkanı artık Başkan. Tek
umudumuz o...
Deniz Seki: Bir bebek daha gitti
ne denilebilir ki? Acımasız zalim
insanlar defolun gidin.
Mustafa Ceceli: İbreti âlem için
değil adalet için idam çıksın.
Funda Arar: Güzel çocuğum
nasıl kıydılar sana. Bu canileri Allah
bildiği gibi yapsın.
Ebru Gündeş: Nasıl bir acıdır.
İdam istiyoruz.
Bülent Ersoy: Çocuk susar sen
susma... İnsanlığın öldüğü gün.
Seda Sayan:
İdamı getir tecavüzcüyü
bitir. Çocuk tacizine hayır. YASAL DÜZENLEMELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
CİNSEL istismarla ilgili düzenlemeler yeni Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri olacak. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, konuya ilişkin şunları kaydetti: "Çocuk istismarıyla ilgili TBMM'ye önümüzdeki dönemde büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti olarak hassasiyetimiz biliniyor. İdam, hadımlaştırma tüm bunlar cezai tedbir olarak düşünülen konuşulan, tartışılan önlemler. Yeni dönemde birinci önceliğimiz bu olacak. Çocuklarımızı korumak için gerekli önlemler alınacak. Yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek." KAYIP 3 ÇOCUKTAN HABER YOK
HATAY'IN
Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor. Camilerden yapılan anonslarda da vatandaşlardan evlerinin çevresi ile bahçe ve kömürlüklere bakmaları istendi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ise pazar günü hayvan otlatmak için meraya gittikten sonra kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı 81 kişilik ekip arıyor. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde de önceki gün odun toplamak için eşekle ormanlık alana giden zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral'dan haber alınamıyor. Davut AGAH
/SABAH 5 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA
KOCAELİ'NİN
Kartepe ilçesindeki bir otelde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Ü.T. (29) adlı personel, ailenin şikâyeti üzerine otogarda düzenlenen operasyonla yakalandı. Kaçmaya çalıştığı belirtilen Ü.T. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ü.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA