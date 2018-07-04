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'da haklarında yakalama kararı olan 3 kişi tutuklandı

'da, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2'si kadın 7 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 16:10
Bolu'da haklarında yakalama kararı olan 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, cinsel istismar, yaralama, silah kanununa muhalefet, hakaret ve yalancı şahitlik suçlarından yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden hırsızlık suçundan 22 yıl cezası olan M.B., cinsel istismar suçundan 3 yıl 4 ay cezası olan H.T. ve silah kanununa muhalefet suçundan 4 ay hapis cezası bulunan N.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Bolu'da haklarında yakalama kararı olan 3 kişi tutuklandı
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