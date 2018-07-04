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Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

’da, bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine saldıran yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. Edinilen bilgiye göre Mara Mahallesi'nde bir ikamete giren yılanı fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:40
Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

'da, bir eve giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine saldıran yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. Edinilen bilgiye göre Mara Mahallesi'nde bir ikamete giren yılanı fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, evdeki yılanı bularak yakalamaya çalıştı. İtfaiye ekiplerine zaman zaman saldırarak zor anlar yaşatan yılan yakalanarak kafese konuldu. Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

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Eve giren yılan itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı
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