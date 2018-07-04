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Gördes'te kullanılmaya başlanıldı

'nın Gördes ilçesinde 947 konut kullanımına hazır hal getirilirken, bazı evlerde de doğal gaz kullanılmaya başlandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:24
Gördes'te doğal gaz kullanılmaya başlanıldı
'nın Gördes ilçesinde evlerde kullanımına başladı. Gördes belediye başkanı Muhammet Akyol ve Aksa Doğal Gaz Bölge Müdürü , mahallesinde ikamet eden 'ın evine misafir oldu. Aksa Doğalgaz Bölge Müdürü İbrahim Başaran'ın yaptığı açıklamada Gördes ilçesinde 947 konutun doğal gaz kullanımına hazır durumda olduğunu ve 2018 yılı içerisinde Gördes'in dörtte birini doğal gazla buluşturulacağını söyledi. Gördes ilçesinin ilk doğal kullanıcısı Ali Korkmaz Gördes'e doğal gaz gelmesinin kendileri için hayal olduğunu belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.
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Gördes'te doğal gaz kullanılmaya başlanıldı
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