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Görenlerin korkup kaçtığı sedef hastası 'e duyarsız kalmadı!

23 yıl önce bir sabah uyandığında derisinde oluşan kızarıklıklarla başlayan sedef hastalığının hayatını zindana çevirdiği 42 yaşındaki 'ün dramına kayıtsız kalmadı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 16:07
Görenlerin korkup kaçtığı sedef hastası Musa Sümbül'e Türkiye duyarsız kalmadı!

23 yıl önce bir sabah uyandığında derisinde oluşan kızarıklıklarla başlayan sedef hastalığının hayatını zindana çevirdiği 42 yaşındaki 'ün dramına kayıtsız kalmadı. Elleri, kolları, yüzü, kulakları, kafası ve ayaklarında pullaşan ve kalınlaşan derisi nedeniyle insanların kendisinden kaçtığını belirten Sümbül, kendisine uzanacak bir yardım elini beklediğini söylemişti. Yuva kurmak istediğini ancak kendisine kimsenin kız vermediğini gözleri dolarak anlatan Sümbül, "Bana kız verseler bile çalışamadığım için ona bakamam.

YARDIM TELEFONLARI YAĞDI!

Bu yüzden önce tedavi olmam gerekiyor. Hastalığımın bir tedavisi var ama maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamıyorum. Devletimizden ve hayırseverlerden bana yardım etmesini istiyorum" demişti. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından Sümbül'e yardım telefonları yağdı. Pek çok sağlık kuruluşu, klinik ve doktor, Sümbül'ün tedavisini üstlenmek istediğini söyledi.

"HABER OLMAK HİÇ AKLIMA GELMEMİŞTİ"

Haberin ardından kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu söyleyen Sümbül, "Daha önce hiç aklıma haber olmak gelmemişti. muhabirinin beni görüp 'seni haber yapmak istiyorum' demesi ve sonra haber yapmasıyla şimdi tüm Türkiye'den bana telefonlar geliyor. Sahiplenilmek çok güzel bir duygu. İnşallah sağlığıma kavuşurum ve insanlar artık benden korkup uzaklaşmaz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

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Görenlerin korkup kaçtığı sedef hastası Musa Sümbül'e Türkiye duyarsız kalmadı!
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