Habur’da rafting Kato’da paraşüt

Devletin
teröre demir yumruğunu göstermesi, halka şefkat elini uzatmasıyla Şırnak
'ın Beytüşşebap ilçesi yıllardır özlem duyduğu huzura kavuştu. Beytüşşebap Belediyesi'ne kayyum olarak atanan ve ilçenin ismini terörden arındırmak için canla başla çalışan Kaymakam Murat Şener değişimi SABAH'a anlattı. Şener, "Asla terörden arındırılamaz sanılan Kato Dağı
'na karakol kurulması vatandaşın gözündeki terör örgütünün (PKK
) varlığına büyük darbe indirdi. İnsanlar devletin güvencesi altında olduklarını hissetmeye başladığından bu yana çok daha huzur içinde..." diye konuştu.
Şener şöyle dedi: "Burada çocuklar pet şişeleri çuvallara doldurup nehirde oynuyorlardı. Bunun üzerine profesyonel rafting ekibi getirtip Habur Nehri'nde rafting yapılmasına olanak sağladık. Eskiden terör örgütünün yuvası olarak görülen Kato Dağı'nda şimdi yamaç paraşütü yapılıyor. Kato Dağı'nda şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Gençlere unutamayacağı anılar yaşatarak hizmete devam edeceğiz."