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’da merdiven altı ye operasyon: 3 gözaltı

’ın İskenderun ilçesinde merdiven altı hasta muayenesine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:07 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:33
Hatay’da merdiven altı muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık ile kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık suçları' kapsamında biri ruhsatsız tıbbi ilaç deposu, diğeri ise Suriye uyruklu doktorların Suriyeli hastaları muayene ettiği ve ilaç yazdığı sahte ye operasyon düzenledi.

SAHTEKARLA GÖZALTINDA

Operasyonlar sonucunda toplamda 2 bin 175 adet tıbbi ilaç, bin 553 kutu, 395 Blister (kutusu olmayan açılmış ilaç) ve medikal malzemeler ele geçirdi.

Operasyonlarda Suriye uyruklu M.S.E, A.E. ve A.A gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Hatay’da merdiven altı muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı
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