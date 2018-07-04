‘Hızlı gidiyorsun’ dedi canından oldu

İSTANBUL
'DA Bağcılar'da 4 Haziran günü bir otomobil sürücüsü, sokaktan hızlı geçince mahalleli tepki gösterdi. Aracından inen sürücü, vatandaşlarla kavgaya tutuştu. Bu sırada evde oturan üniversite öğrencisi Özkan Kamacı (20), kuzeninin sürücüyle kavga ettiğini görünce babası ile aşağıya indi. O esnada sürücü ise, 'Silahım var, sıkarım, uzaklaşın' diyerek aracıyla geri manevra yapatı. Mahallelinin aracına vurması üzerine silahıyla ateş eden sürücü Kamacı'yı başından yaraladı. Sürücü kaçarken, hastaneye kaldırılan
Kamacı, 1 ay sonra hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.