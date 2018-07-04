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; kurşunlanıp, otomobiliyle birlikte yakıldı!

'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan (29), tabancayla vurulduktan sonra otomobiliye birlikte yakılarak öldürüldü. Kıvanç Karakoç'un yanmış cesedi bulundu. İşte şoke eden ayrıntılar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 14:33 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:02
Kıvanç Karakoç; kurşunlanıp, otomobiliyle birlikte yakıldı!

'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan (29), tabancayla vurulduktan sonra otomobiliye birlikte yakılarak öldürüldü. Çerkezköy'de emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç, pazar günü 'a gitmek üzere otomobiliyle evinden ayrıldı. Karakoç'un otomobili, dün İstanbul'un Çatalca ilçesinde, yakılmış bulundu.

YAPILAN İNCELEMELERE GÖRE...

Otomobilin içinde de Karakoç'un yanmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede, Karakoç'un aracın ateşe verilmeden önce tabancayla vurulduğu da belirlendi. Karakoç'un cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

DAHA ÖNCE YARALANDI

Otomobili ile birlikte yakılarak öldürülen Kıvanç Karakoç, 8 Haziran günü Çerkezköy'de aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grupla kavgaya karışmıştı. Kavga sırasında Karakoç, tabanca ile vurularak yaralanmıştı.

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Kıvanç Karakoç; kurşunlanıp, otomobiliyle birlikte yakıldı!
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