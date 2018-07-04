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Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi: Gözaltına alınan kadının kimliği belli oldu!
Leyla'nın ölümüne ilişkin gözaltılarda son dakika gelişmesi! Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan ve 18’nci gününde ölü bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın ölümüne ilişkin medyum olduğu öğrenilen1 kadının gözaltına alındığı, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İsmi açıklanmayan kadının köye gelip, Leyla'nın ailesine "Kızınız burada, şurada" diyerek, yer gösterdiği öne sürülmüştü.
Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:00Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:26
Bu çalışmalar sonucu Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgisi olabileceği değerlendirilen bir kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun sürdüğü belirtildi. Habertürk muhabiri Hakan Tunç gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğunu belirtti.