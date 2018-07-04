Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza saat 14.30 sıralarında Ofis kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden gelerek ilçe merkezine dönen Kadiriye Peksak yönetimindeki 43 HP 404 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametine seyir halindeki Selçuk Eyvaz'ın kullandığı 35 ZP 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Afyonkarahisar istikametinden gelen Kadriye Peksak'ın kullandığı otomobilin kavşaktan ilçe merkezine döndüğünde Selçuk Eyvaz'ın kullandığı otomobille çarpıştığı görüldü. Kontrolden çıkan Eyvaz'ın otomobilinin yol kenarındaki durağa çarptığı görüntülerde yer aldı.