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Otostoplu fuhuşta sürücüye hırsızlık şoku!

'da yolda otostop çekerek para karşılığı fuhuş yapan hayat kadını, ilişkiye girdiği müşterisinin aracındaki çantadan parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 15:40
Otostoplu fuhuşta sürücüye hırsızlık şoku!

Olay, 'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, M.Ü. adlı bir kişi yol kenarında otostop çekerek para karşılığı fuhuş yapan bir kadını aracına aldığı ve 50 lira karşılığında aracının içinde fuhuş yaptıkları esnada ön koltukta çanta içinde bulunan bin 300 lira parasının çalındığını belirterek, jandarmaya şikayette bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu M.Ü. ile para karşılığı fuhuş yapan kişinin Türkan H. adlı hayat kadını olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Türkan H.'yı, M.Ü. de teşhis etti. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Türkan H., 'hırsızlık' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Otostoplu fuhuşta sürücüye hırsızlık şoku!
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