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merkezli operasyonu: 6 gözaltı

merkezli Trabzon'u da kapsayan operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 11:40 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 11:40
Samsun merkezli kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir yapılan planlı çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun ve Trabzon'da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı 9 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda toplam 3 bin 932 paket ele geçirildi. Ayrıca bir adresten 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile içerisinde esrar kırıntıları bulunan kenevir öğütme makinesi elde edildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Samsun merkezli kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı
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