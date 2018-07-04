Son dakika: Ağrı'da öldürülen 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünde şok detay! - Leyla'nın ölüm nedeni ne?

Son dakika haberi... Türkiye Ankara Polatlı'da öldürülen Eylül'den sonra bir şok daha yaşıyor. 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı'da 1 tam 18 gündür kayıptı. Minik Leyla Aydemir bulundu. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayram ziyaretine gidildiği sırada kaybolan ve tam 18 gün haber alınamayan minik Leyla'nın acı haberi 18 günün üstüne gelmişti. Türkiye'ye bu acı haberle yasa boğulmuştu. Tam 18 gündür kayıp olan Leyla Aydemir tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çok sayıda vatandaş Leyla Aydemir bulundu mu? Leyla neden öldü sorularına cevap arıyordu. İşte yürek parçalayan cinayetle ilgili şok detaylar...