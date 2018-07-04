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Son dakika: 'da öldürülen 3.5 yaşındaki 'in ölümünde şok detay! - Leyla'nın ölüm nedeni ne?

Son dakika haberi... Türkiye önce Eylül sonra Leyla'nın ölümüyle yasa boğuldu. Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara, bir tarlada gömülü olarak bulunmuştu. Bir diğer acı haberde 'den geldi. 'nın Bezirhane köyünde bayramın 1. günü kaybolan ve 18 gün haber alınamayan minik Leyla, dere yatağında yüz üstü atılmış şekilde ölü bulundu. Leyla'nın ölümü tüm Türkiye'yi kahrederken ölümüyle ilgili detaylar şoke etti. Peki Leyla neden öldü? Leyla Aydemir ölüm nedeni nedir. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 4.7.2018 08:02 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 08:02
Son dakika: Ağrı'da öldürülen 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünde şok detay! - Leyla'nın ölüm nedeni ne?

Son dakika haberi... Türkiye Ankara Polatlı'da öldürülen Eylül'den sonra bir şok daha yaşıyor. 3.5 yaşındaki 'da 1 tam 18 gündür kayıptı. Minik Leyla Aydemir bulundu. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayram ziyaretine gidildiği sırada kaybolan ve tam 18 gün haber alınamayan minik Leyla'nın acı haberi 18 günün üstüne gelmişti. Türkiye'ye bu acı haberle yasa boğulmuştu. Tam 18 gündür kayıp olan Leyla Aydemir tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çok sayıda vatandaş Leyla Aydemir bulundu mu? Leyla neden öldü sorularına cevap arıyordu. İşte yürek parçalayan cinayetle ilgili şok detaylar...

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Son dakika: Ağrı'da öldürülen 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümünde şok detay! - Leyla'nın ölüm nedeni ne?
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