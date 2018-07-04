Son dakika: Bisikletli sapık için istenen ceza belli oldu!

Olay ocak ayında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi R.K. evden ekmek almak için çıktığı sırada Mehmet E. küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başladı. E. marketten dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre çocukla yan yana yürüyen Mehmet E. iddiaya göre daha sonra R.K.'yi taciz etti. Şüpheli, balkondaki bir kadının seslenmesiyle hızla uzaklaşırken, ağlayarak eve giden R.K. durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu.





Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet E.'yi aynı mahallAntalyaaladı. Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesisevk edilenbozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E.'nin bir hafta önce de Z.B.'yi taciz ettiği belirlendi. Taciz anı sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

BENZER SUÇLARDAN CEZA ALMIŞ

Tutuklanan Mehmet E., Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması için hastaneye sevk edilen Mehmet E. duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasında, sanığın R.K.'ye 'basit cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar, Z.B.'ye 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 16 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşma karar verilmek üzere ertelendi.

Mehmet E.'nin, 2015 yılında benzer suçtan Antalya'da 45 yıl 6 ay hapis, 2008 yılında Burdur'da yine aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı. E.'nin cezaevinden geçen yıl Temmuz ayı içinde çıktığı belirlendi.