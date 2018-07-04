Son dakika: İstanbul Hadımköy'de bulunan fabrikada yangın

Hadımköy'de bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

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Atatürk Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz bilinmelen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

CAN KAYBI YOK

İtfaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada "63 çalışan var, can kaybı yok" dedi...

İstanbul Hadımköy'de tekstil fabrikasında yangını!

İstanbul Hadımköy'de yanan tekstil fabrikası ile ilgili itfaiye yetkililerinden son dakika açıklaması!