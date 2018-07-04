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Son dakika haberi: ’in ölüm nedeni ile ilgili şok gelişme! ’nın katili kim ve neden öldü?

Türkiye ’in ölümü ile yasa boğuldu… ’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolmuş uzun bir süre yapılan tüm aramalara rağmen haber alınamamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise milyonlarca kişi derinden etkileyen ve yasa boğan haber geldi. Minik ’nın köyden 2 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cansız bedeni bulundu. Bu acı olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında yaptığı açıklamada ‘’ Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre tecavüz yok." ifadelerini kullandı. Leyla’nın ölüm nedeni ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken sosyal medyada ‘Leyla’nın katili kim’ sorusunun da yanıtı merak edilenler arasında. Peki Leyla Aydemir neden öldü ve katili kim? İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 17:04
Son dakika haberi: Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ile ilgili şok gelişme! Leyla’nın katili kim ve neden öldü?

'in ölüm nedeni günlerdir en çok merak edilen konular arasında geliyor. Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen ve yasa boğan bu acı olay ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu acı olay ile ilgili yaptığı açıklamada 'defalarca aradığımız bir yerde bulundu' ifadesini kullanmıştı. Peki Aydemir'in katili kim? 'Leyla Aydemir neden öldü' sorusunun yanıtı yapılacak olan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

LEYLA AYDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

Leyla Aydemir'in ölüm nedeni ile ilgili olarak Valisi Süleyman Elban tarafından son dakika açıklaması geldi. Süleyman Elban ölüm nedeni ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

LEYLA AYDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Ağrı Bezirhane köyünde kaybolan ve dün toprağa verilen minik Leyla'nın ardından sosyal medyada dolaşan 'Leyla'nın katili amcası Mehmet Aydemir'dir' paylaşımlarına amca Yusuf Aydemir'den sert tepki geldi. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika haberi: Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ile ilgili şok gelişme! Leyla’nın katili kim ve neden öldü?
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