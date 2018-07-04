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Son dakika: Minik Leyla Aydemir'in ölümünde kahreden detay!

Minik Leyla açlıktan, bizler yüreğimizin acısından öldük! Bayramın 1. günü kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde bir köylü tarafından dere kenarında bulunan Leyla'nın, 10 gün aç kalarak, açlıktan öldüğü ortaya çıktı. Minik Leyla’nın anne-babası kaybolduğu ilk günlerde kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:36
Son dakika: Minik Leyla Aydemir'in ölümünde kahreden detay!

Minik Leyla'nın otopsisi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Zayıf düştüğü belirlenen Leyla'nın, 2-3 gün önce Kurudere mevkisindeki dere yatağına bırakıldığı ihtimali üzerinde durulurken, otopside darp izine rastlanmadı. Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir'in köyde konulduğu yere gidilemediği, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Minik Leyla'nın anne-babası kaybolduğu ilk günlerde kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

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Son dakika: Minik Leyla Aydemir'in ölümünde kahreden detay!
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