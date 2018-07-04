Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Minik Leyla Aydemir'in ölümünde kahreden detay!

Son dakika: Minik Leyla Aydemir'in ölümünde kahreden detay! Minik Leyla açlıktan, bizler yüreğimizin acısından öldük! Bayramın 1. günü kaybolan ve arama çalışmalarının 18. gününde bir köylü tarafından dere kenarında bulunan Leyla'nın, 10 gün aç kalarak, açlıktan öldüğü ortaya çıktı. Minik Leyla’nın anne-babası kaybolduğu ilk günlerde kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 10:36