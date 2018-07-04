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: 'nun mezarı açılıyor

... Efsanevi halterci ’nun bugün mezarı açılıyor. Mezarın açılması için hazırlıklar başladı, polis mezarın etrafını branda ile çevirdi. Japon ’den olan kızı , Süleymanoğlu’nun yasal mirasçısı 3 kızına babalık davası açmıştı. Davada, haltercinin hastaneye örneği bıraktığı bilgisi verilirken, numuneye ulaşılamaması halinde mezarın açılması istenmişti. Bugün Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:56 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:58
Son dakika: Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Süleymanoğlu'nun kızı , Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı. Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci 'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, 'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı. Dava kapsamında bugün 'nun mezarı açılıp, fethi kabir yapılarak ve doku örnekleri alınacak.

AİLE MEZARIN AÇILMASINI İSTEMEDİ

Naim Süleymanoğlu'nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirmiş, "Biz mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı kendisi sağlığında yaptırırdı bu DNA testini. Kızları çok üzgün, manevi yıkım içindeler" demişti.

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Son dakika: Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor
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