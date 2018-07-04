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li işçi plastik öğütücüsünde feci can verdi

’da plastik öğütücüsünü temizlerken içine düşen uyruklu bir kişi, başka bir Suriyeli işçinin onu fark etmeyip makineyi çalıştırması sonucunda feci şekilde can verdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 07:32 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 07:49
Suriyeli işçi plastik öğütücüsünde feci can verdi
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Sarıçam İlçesindeki 'nde bulunan bir plastik fabrikasında olay meydana geldi. 20 yaşındaki Halef Alacra çalıştığı fabrikada, plastik öğütücüsünü temizlerken bilinmeyen bir nedenle içeresine düştü. Başka bir li işçi arkadaşının öğütücüye düştüğünü fark etmeyip makineyi çalıştırması üzerine Alacra feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Alacra'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, makinayı çalıştıran ismi açıklamayan Suriyeli işçi gözaltına alındı.
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Suriyeli işçi plastik öğütücüsünde feci can verdi
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