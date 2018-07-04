Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Temel Paşa temizledi festival yapılıyor

temizledi festival yapılıyor

Korg. ’in terör örgütünden temizlediği Irak sınırındaki ’nda düzenlendi. Festivale katılanlar çadır kurup doğanın tadını çıkardı

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Temel Paşa temizledi festival yapılıyor
Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda büyük başarı sağlayarak bölgeyi teröristlerden temizleyen, ancak seçim meydanlarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin "Apoletlerini sökerim" sözleriyle tehdit ettiği Korgeneral , yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya karşı mücadele ederek bölgeyi de büyük ölçüde teröristlerden temizledi. 'nın temizlediği yerlerden biri de Irak sınırında yer alan ve terör örgütü mensuplarının barınma yeri olan 'ydı.
Geçen yıl girilebilen Cilo Dağı'nda operasyon başlattı. Birliklerinin başında 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel vardı. Operasyonların ardından çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün barınak, sığınak ve cephanelikleri imha edildi. "Girilmez" denilen Cilo'yu temizleyen Temel Paşa, Buzul Gölleri bölgesinde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuttu. Gerçek sahibi halka açılan bölge şimdi doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Hatta festivaller düzenleniyor. Sat Buzul Gölleri, geçen hafta düzenlenen 'nde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Büyük ilgi gören festivale katılan vatandaşlar, çadır kurup etkinliklere katılarak, muhteşem doğanın tadını çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Temel Paşa temizledi festival yapılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN