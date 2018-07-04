Temel Paşa temizledi festival yapılıyor

Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda büyük başarı sağlayarak bölgeyi teröristlerden temizleyen, ancak seçim meydanlarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'nin "Apoletlerini sökerim" sözleriyle tehdit ettiği Korgeneral İsmail Metin Temel
, yıllarca Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya karşı mücadele ederek bölgeyi de büyük ölçüde teröristlerden temizledi. Temel Paşa
'nın temizlediği yerlerden biri de Irak sınırında yer alan ve terör örgütü mensuplarının barınma yeri olan Cilo Dağları
'ydı.
Geçen yıl girilebilen Cilo Dağı'nda operasyon başlattı. Birliklerinin başında 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel vardı. Operasyonların ardından çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün barınak, sığınak ve cephanelikleri imha edildi. "Girilmez" denilen Cilo'yu temizleyen Temel Paşa, Buzul Gölleri bölgesinde dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı okuttu. Gerçek sahibi halka açılan bölge şimdi doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Hatta festivaller düzenleniyor. Sat Buzul Gölleri, geçen hafta düzenlenen Doğa Sporları Festivali
'nde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Büyük ilgi gören festivale katılan vatandaşlar, çadır kurup etkinliklere katılarak, muhteşem doğanın tadını çıkardı.