Terör mağduru 600 öğrenci, İstanbul'u gezecek

İstanbul Müftülüğü'nce açılan yaz okulu programı kapsamında güneydoğudan gelen 600 öğrenci, bir ay boyunca hem çeşitli eğitimler alacak hem de İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezecek.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: Amacımız güneydoğudaki terör mağduru olan bölgelerdeki kız ve erkek öğrencilerimizden seçme gruplar teşkil ederek, onları bir ay boyunca hem belli bir değerler eğitimine tabi tutmak hem de İstanbul'u tanıtmak, kültürel etkinliklerden ve medeniyet hayatından, şehrin güzelliklerinden haberdar olmalarını sağlamak.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kız öğrencilerin kalacağı 29 Mayıs Üniversitesi Ümraniye Öğrenci Konukevi'nde gerçekleşen yaz okulunun açılış programına katıldı.

Yaz okulu programına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevaplayan Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Rehberlik Daire Başkanlığı desteğiyle programı ilk defa geçen yıl düzenlediklerini söyledi.

Yaz okuluna önceki sene 200 öğrencinin katıldığını, bu sene ise sayının 600'e çıktığını vurgulayan Yılmaz, "Amacımız güneydoğudaki terör mağduru olan bölgelerdeki kız ve erkek öğrencilerimizden seçme gruplar teşkil ederek, onları bir ay boyunca hem belli bir değerler eğitimine tabi tutmak hem de İstanbul'u tanıtmak, kültürel etkinliklerden ve medeniyet hayatından, şehrin güzelliklerinden haberdar olmalarını sağlamak. Bir kardeşlik projesi kapsamında bir ay boyunca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın herkes için birinci sınıf vatandaşlık demek olduğunu onlara hissettirmek." dedi.

Güneydoğunun terör örgütü tarafından istismar edildiğini belirten Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altından yaşayan herkesin eşit vatandaşlar ve ortak paydalarının din olduğunu anlatmak istediklerini belirtti.

"AMACIMIZ GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURMAK"

İstanbul Müftüsü Yılmaz, dinin bin yıllık tarih boyunca ortak payda olduğunu ve Anadolu insanının İslam'la yoğrulduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dil ve kültür farklılıkları hiçbir zaman ayrışma sebebi olmamıştır ama terör örgütü son yıllarda bunu çok kullanarak istismar etti. Biz yeniden yaraları sararak, tashih ve tamir ederek kaynaşmak, kucaklaşmak ve bu kardeşlerimizin bizim ailemizin bir ferdi olduğunu, bizim de onların bir ferdi olduğumuzu onlara anlatmak istiyoruz. Amacımız İstanbul'da yaşayanlarla güneydoğu ve Anadolu'nun muhtelif yerlerinde yaşayanlar arasında bir gönül köprüsü, sevgi köprüsü kurmak.

İstanbul'da öğrencilerimiz kültürel gezilere katılacaklar. Sportif faaliyetlerimiz olacak. Boğaz turu yaptıracağız. Çanakkale gezisi için de söz verdik inşallah oraya da götüreceğiz. Gençlik Spor İl Müdürlüğünden kız ve erkek öğrenciler için ikişer spor eğitmeni talep ettik. Öğrencilere geziden arta kalan zamanda spor yaptıracaklar. Amacımız çocukların her anını dolu geçirmelerini sağlamak. Kafa, kalp ve karın üçünü de doyurmaya çalışıyoruz."

Yılmaz, geçen yıl da yaz okulu programından iyi sonuçlar elde ettiklerini ve öğrencilerin mutlu ayrıldıklarını sözlerine ekledi.