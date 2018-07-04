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'da polisten broşürlü uyarı

’da polis, yaz mevsiminin gelmesiyle boğulma vakaları ile düğün ve bayramlarda yaşanan silahlı sevinç gösterilerinde yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı dağıttığı broşürlerle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 16:08
Trabzon'da polisten broşürlü uyarı

Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün, bayram, asker uğurlamaları gibi toplum içerisinde silahlı sevinç gösterilerine ve denizlerde yaşanılabilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşları dağıttıkları broşürlerle uyarıyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu yerlerde hazırlanan el broşürlerini dağıtarak, düğünlerde havaya açılan ateş sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara engel olabilmek amacıyla düğün salonlarına afiş bırakıyor.

Dağıtılan broşürlerde "Sevincini başkasının gözyaşı yapanları 155 Polis İmdat hattına bildirelim" ve boğulma vakalarında yapılması gerekenlere yönelik uyarılar yer alıyor.

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Trabzon'da polisten broşürlü uyarı
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