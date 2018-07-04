Trabzon'da polisten broşürlü uyarı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün, bayram, asker uğurlamaları gibi toplum içerisinde silahlı sevinç gösterilerine ve denizlerde yaşanılabilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşları dağıttıkları broşürlerle uyarıyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olduğu yerlerde hazırlanan el broşürlerini dağıtarak, düğünlerde havaya açılan ateş sonucu yaşanabilecek olumsuzluklara engel olabilmek amacıyla düğün salonlarına afiş bırakıyor.

Dağıtılan broşürlerde "Sevincini başkasının gözyaşı yapanları 155 Polis İmdat hattına bildirelim" ve boğulma vakalarında yapılması gerekenlere yönelik uyarılar yer alıyor.