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yapmak isterken yamaçtan yuvarlanıp, yaralandı

'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen  (25), yapmak isterken yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 09:35
Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlanıp, yaralandı

'nın Turgutlu ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen (25), yapmak isterken yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Cephanelik Yolu mevkiinde meydana geldi. Birlikte alkol aldığı iddia edilen 4 arkadaştan Yunus Akyol, tuvaletini yapmak için gittiği yol kenarında dengesini kaybedip, yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ...

Akyol'un arkadaşları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla Akyol'u düştüğü yerden sedyeye alarak çıkardı. Yunus Akyol, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akyol'un nun iyi olduğu belirtildi.

1500 liraya aldıkları hurda otomobili öyle bir hale getirdiler ki...

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Tuvaletini yapmak isterken yamaçtan yuvarlanıp, yaralandı
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