Yalıya çarpan gemi 50 milyon dolara serbest

İstanbul
Beykoz'da üç ay önce tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı M/V Vıtaspırıt adlı 63 bin ton arpa yüklü geminin armatörü, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz bedelini ödedi. Yalı sahipleriyle de protokol imzalanınca gemi Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Boğazı
'ndan geçen 225 metre uzunluğundaki gemi, 7 Nisan'da saat 15.25'te Kanlıca'daki yalıya çarpmış ve yalı kullanılamaz hale gelmişti. Kazanın ardından İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, gemiye 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz koymuştu. Gemi sahibi firmanın avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener ise gemiye konulan 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş ve miktarın düşürülmesini istemişti. Geminin armatörü, 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatı ile Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'nün yaklaşık 5 milyon dolarlık kurtarma bedelini yatırdı. Gemisi de Türkiye'den ayrıldı.