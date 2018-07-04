Yine LPG faciası: 5 ölü 5 yaralı

Sivas
'ın İmranlı ilçesinde, sürücülerinin kimlikleri tespit edilemeyen 06 ERN 77 ve 34 BMV 30 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası LPG
takılı otomobil alev aldı. Otomobildekilerden biri çocuk 4 kişi aracın içerisinde, bir kişi ise hastaneye kaldırılırken öldü. Diğer araçta yaralanan aynı aileden Saliha, Hamza, Güldenaz, Ebubekir (8) ve Muhammed Aydemir (12) ise Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. BİRLİKTE ÖLDÜLER Mersin
'in merkez Toroslar ilçesindeki Gözne yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin Ç. (6), Evrim Ç. (9) ve kuzenleri Emine Y.'ye, R.T.'nin kullandığı 33 AET 61 plakalı otomobil çarptı Kazada ağır yaralanan ve kız kardeş olan çocuklardan Ekin Ç. ve Evrim Ç. kaldırıldıkları hastanede öldü. Kuzenleri Emine Y. ise yoğun bakıma alındı. Rize
'nin İkizdere ilçesinde, İspir karayolu üzerindeki Demirkapı köyü yakınlarında otomobille kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada Abdurrahman Dursun (41) ölürken, 3 kişi de yaralandı. Aksaray
'da şarampole yuvarlanan benzin tankerinin alev alması sonucu meydana gelen kazada sürücü Adnan Alıç (47) öldü. Kırşehir
'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 aylık hamile E.Ü. ile kızı E. Ü. (3) hayatını kaybetti. Şanlıurfa
'nın Birecik ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilde bulunan Mustafa Karacan öldü, sürücü Burhan Bozkaya yaralandı. Antalya
'nın Serik ilçesine bağlı Haskızılören mahallesinde bulunan taş ocağında, saha temizliği yapan Özcan Kuzu (28), kontrolü kaybedince uçuruma yuvarlanan iş makinesinin altında kalarak öldü. Balıkesir
'in Manyas ilçesinde, kavşakta biçerdöverle çarpışan motosikletin sürücüsü Fethi Aslan (60) öldü. Konya
'nın Ereğli ilçesinde Abdullah Y.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Yaşar Özdingiç (56) öldü.
Konya'daki kazada ise Ali Çelik (80), Nuri Örücü'nün (32) kullandığı kamyonetin çarpması sonucu öldü. Halit TURAN-Yüksel MENEKŞE-Bekir COŞKUN/
SABAH