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Yol kenarına savrulan motosikletten düşen 2 kişi öldü

'in ilçesinde bir motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 06:43 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 06:44
Yol kenarına savrulan motosikletten düşen 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda 'tan Balçova istikametine seyreden Habip Dağal (40) idaresindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, yakınında kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Savrulmanın etkisiyle, sürücü Dağal ve araçta yolcu olarak bulunan Zafer Çelik (42) motosikletten fırladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağal ve Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesetler savcılık incelemesinin ardından Kurumu morguna gönderildi.

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Yol kenarına savrulan motosikletten düşen 2 kişi öldü
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