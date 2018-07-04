Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Youtube fenomenleri'ne operasyon... Gözaltına alındılar...

fenomenleri'ne operasyon... Gözaltına alındılar...

Sosyal paylaşım sitesi 'ta çok sayıda takipçisi olan M. ile Z, yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koydukları gerekçesiyle başkentte gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 4.7.2018 02:09
Youtube fenomenleri'ne operasyon... Gözaltına alındılar...

'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kanallarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamına yer verdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan M. ve Z'nin yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koyduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda, Bülent M. ve Amir Z. gözaltına aldı, evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Cumhuriyeti vatandaşı Amir Z'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Youtube fenomenleri'ne operasyon... Gözaltına alındılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN