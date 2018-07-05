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5 çeyrek ve fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte düğün sezonu da açıldı. Vatandaşların internette en çok arattığı konuların başında altın fiyatları geliyor. Yatırımcılar, birikimciler her kesimden her vatandaş altın fiyatları konusunda araştırmalara devam ediyorlar. Bugün altındaki hareketlilik devam ediyor. Çeyrek ve ne kadar oldu? sorusu bugünün en çok aratılan konuları arasında yer alıyor. Sabah.com.tr ekibi olarak her gün olduğu gibi güncel altın fiyatlarını sizler için paylaşıyoruz. Güncel altın fiyatları ne kadar? Tam altın ne kadar oldu? gibi sorularınızın cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 5.7.2018 08:07
5 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız

5 altın fiyatları ne kadar? Altının özellikle geçtiğimiz aylarda oldukça hızlı yükselişi durulmaya başladı. Altın fiyatları ile ilgili en doğru bilgileri Sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. 5 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatlarına göre altında hareketlilik ufak hareketlerle devam ediyor. İşte altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

188,87 liradan alınırken, 188,88 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ise 302,04 liradan alınırken 308,94 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

da 602,20'dan alınırken 617,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

ise 1.258,00 liradan alınıp 1.270,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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