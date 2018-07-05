5 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları! - Güncel altın fiyatları için tıklayınız

5 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Altının özellikle geçtiğimiz aylarda oldukça hızlı yükselişi durulmaya başladı. Altın fiyatları ile ilgili en doğru bilgileri Sabah.com.tr'de bulabilirsiniz. 5 Temmuz Perşembe güncel altın fiyatlarına göre altında hareketlilik ufak hareketlerle devam ediyor. İşte altın fiyatları;

GRAM ALTIN NE KADAR?

188,87 liradan alınırken, 188,88 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 302,04 liradan alınırken 308,94 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 602,20'dan alınırken 617,88 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.258,00 liradan alınıp 1.270,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.