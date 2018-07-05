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8 ayrı suçtan aranıyordu, Ortaca polisinden kaçamadı

Ortaca’da, polis ekiplerince, 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan bir şahıs yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 07:30 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 07:30
8 ayrı suçtan aranıyordu, Ortaca polisinden kaçamadı
Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri rutin denetimler esnasında şüphelendikleri bir kişiye kimlik kontrolü yaptı. Görevlilere sahte kimlik verdiği ortaya çıkan Z.K. isimli şahıs ekiplerce gözaltına alındı.

Yapılan incelemede doğumlu Z.K.'nın , , Fethiye ve bölgelerinde hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, sahte kimlik taşımak gibi suçlardan 7 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.

Kısa süre önce Ortaca'ya geldiği öğrenilen zanlı Z.K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi.

Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Z.K., Seydikemer Eşen Cezaevine gönderildi.
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8 ayrı suçtan aranıyordu, Ortaca polisinden kaçamadı
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