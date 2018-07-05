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Anne oğlunun ölümüne dayanamadı

’de, yolunda TIR’a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız’ın (20) cenazesi, memleketi ’nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. Ersin Yıldız’ın annesi (55) cenaze namazının ardından hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 21:29 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 21:48
Anne oğlunun ölümüne dayanamadı

'de, yolunda TIR'a çarpan kamyonette yaşamını yitiren Ersin Yıldız'ın (20) cenazesi, memleketi 'nun Gerede ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi. 1 hafta sonra askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız'ın annesi (55) cenaze namazının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oğlu defnedildikten 3 saat sonra sonra kalp krizi geçirdiği öğrenilen Behiye Yıldız, Gerede Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Anne Yıldız'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Akıncılar köyüne getirildi. Yıldız'ın cenazesinin akşam vakti kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

OLAY

Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı tıra arkadan çarpmış kazada, kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı.
Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anne oğlunun ölümüne dayanamadı
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