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'deki silahlı kavga

'in Edremit ilçesinde geçen pazar günü iki grup arasında çıkan kavgada yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 07:45 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 07:45
Balıkesir'deki silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da Altınoluk Mahallesi'nde bir iş yerinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin açtığı ateş sonucu yaralanarak hastanekaldırılanlan Oğuzhan Durmaz müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 6 kişiden aynı gün hastanede hayatını kaybeden Abdülkadir Kıymaz'ın ardından Oğuzhan Durmaz'ın da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye çıktı.

Bu arada, kavgaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, söz konusu şüphelinin iş yerinde bir kişiyle tokalaştıktan sonra ateş açtığı görülüyor.

Altınoluk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki kişi arasındaki çıkan kavgada taraflardan birinin açtığı ateş sonucu Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan Durmaz ve sahilde yürüyen Ayten Ö. ile 3 kişi yaralanmıştı. Ayten Ö, sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine, Abdülkadir Kıymaz, Oğuzhan Durmaz ile diğer 3 kişi de ilçedeki hastanelere kaldırılmış, Kıymaz, Edremit müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Daha sonra kavgayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Balıkesir'deki silahlı kavga
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