Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Çocuk tacizcisi kamera görüntüleriyle yakalandı!

Çocuk tacizcisi kamera görüntüleriyle yakalandı!

'in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettikten sonra kaçan ve kimliği güvenlik kameralarından tespit edilen M.K., polisin takibiyle Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 09:30
Çocuk tacizcisi kamera görüntüleriyle yakalandı!

Geçen Pazar günü saat 09.30 sıralarında, Karşıyaka'da annesiyle pastaneye giden D.S., alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. D.S., apartmanın kapısını açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte içeri girdi.

Bu sırada apartman içerisinde D.S., kendisine tacizde bulunan şüpheliye direnince aralarında boğuşma yaşandı. Apartmanda vatandaşlardan gelen sesler üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçtı. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan şüphelinin kimliği, polislerce tespit edildi. Bunun yanı sıra görüntüsü sosyal medyada da yayınlanan şüpheli konusunda vatandaşlar da birbirlerini hem uyardı hem de yakalanması için paylaşım yaptı.

Her yerde aranmaya başlanan M.K., Kemalpaşa'da polis tarafından yakalandı. Çalışmadığı öğrenilen M.K., gözaltına alınarak 'e getirildi.

Canan Alkan 200 bin dolarla yatıya gitti, para ‘sır’ oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuk tacizcisi kamera görüntüleriyle yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN